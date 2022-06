Sig Sauer M400-Dh3, la carabina sportiva custom

Sig Sauer e Daniel Horner hanno sviluppato la Sig Sauer M400-Dh3, carabina sportiva custom calibro .223 Wylde.

Dopo avere utilizzato a lungo la piattaforma Sdi Comp Rifle, il campione di tiro dinamico Daniel Horner ha deciso di confrontarsi con Sig Sauer per sviluppare una carabina sportiva custom; dalla collaborazione è nata la M400-Dh3, semiautomatica con calcio regolabile e finitura Cerakote sulla carcassa. In acciaio inossidabile, la canna fluted in acciaio inossidabile misura 406 millimetri (passo di rigatura 1:8”) e porta la lunghezza complessiva a 876 millimetri; 3.180 grammi il peso.

Sig Sauer e Horner hanno scelto di montare sull’arma comandi ambidestri, calcio custom Dh3 Tacmond regolabile, copricanna M-Lok e compensatore a tre camere; sul grilletto Timney Dh-3 a due stadi spicca in bianco la firma di Horner. Della dotazione fa parte un caricatore in polimero stile Ar-15 da trenta colpi. Il calibro è il .223 Wylde, ibrido compatibile con munizioni .223 Remington e 5,56x45mm Nato. Prezzo e tempi della distribuzione internazionale non sono stati ancora ufficializzati.

