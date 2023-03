Anschütz 1782 Apr Carbon grey, la carabina di precisione all’Iwa 2023

La 1782 Apr Carbon grey è la carabina di precisione presentata dalla tedesca Anschütz all’Iwa 2023.

Calcio scheletrizzato, impugnatura verticale, finitura Cerakote grigia sullo chassis in alluminio aeronautico 6061: all’Iwa 2023 s’è presentata così la 1782 Apr Carbon grey, la nuova carabina di precisione della tedesca Anschütz.

Sono tre i calibri disponibili, 6 mm Creedmoor, 6,5 mm Creedmoor e .308 Winchester; in tutti e tre la canna misura 660 millimetri e si completa con una filettatura M18x1 utile per installare l’eventuale freno di bocca; e in tutti e tre il caricatore bifilare Aics in acciaio ad alta desistenza e il cui design double stack to single feed ne riduce l’altezza complessiva rispetto agli standard industriali ospita dieci colpi; il pulsante per lo sgancio rapido è integrato nel ponticello.

Il tramite tra l’arma e il tiratore è il grilletto 5082 D Apr a due stadi; impostato di fabbrica a 1.110, il suo peso di scatto è regolabile tra 750 e 1.200 grammi. Indipendente dalla sicura, il meccanismo di chiusura è affidato a un otturatore a sei tenoni, disposti su due file; la manetta (apertura a 60°) ha un diametro pari a 25 millimetri. Il sistema è brevettato per impedire l’apertura occasionale; la finitura Dlc rende liscissimo il funzionamento.

Slitta Picatinny da 20 moa

Nella struttura è integrato un sistema di regolazione del peso (6.920 grammi) che consente al tiratore di gestire al meglio il centro di gravità dell’arma; pesi aggiuntivi si possono aggiungere sia sulla parte anteriore del calcio, misto sintetico-alluminio regolabile in altezza, sia sulla slitta con slot M-lok installata sull’astina. Non è l’unica: fresata direttamente sull’azione ce n’è una Picatinny da 20 moa.

Caratterizzata infine da una finestra d’espulsione dalle dimensioni generose, la carabina Anschütz 1782 Apr Carbon grey oscilla tra 1.160 e 1.190 millimetri. L’annuncio è recentissimo: nelle prossime settimane si saprà se e come la Bignami, della cui scuderia il marchio fa parte, distribuirà l’arma in Italia.

