Disponibile il catalogo 2023 dell’armeria Regina

È stato pubblicato online il catalogo 2023 dell’armeria Regina.

In copertina c’è una carabina Kelbly, una Nanook con calcio Element e canna in acciaio e carbonio, corredata di ottica March: è disponibile online il catalogo dell’armeria Regina, distribuito su 290 pagine che contengono migliaia di prodotti dedicati soprattutto al tiro di precisione sportivo, venatorio e a lunga distanza, e alla ricarica delle munizioni.

Si parte con la presentazione dei prodotti Kelbly, March e Boretech, liquidi per la pulizia di vario tipo; seguono gli accessori Wilson e K&M Precision shooting products, per arrivare al sistema a induzione per l’annealing e alla pressa motorizzata (e computerizzata) della Amp.

Oltre ai gruppi di scatto Bix’n Andy e Jewell, nell’offerta dell’armeria Regina si trovano molti sistemi di misurazione del vento e della velocità del proiettile; notevole la sezione dedicata ai componenti per la ricarica (proiettili, inneschi e bossoli), oggi penalizzata da una reperibilità non sempre continua.

Dopo le classiche proposte di appoggi per il tiro, rest, bipiedi tradizionali, tattici e per F-Class, nel catalogo si trova infine un’ampia selezione di sacchetti Balistae solution di varia forma e funzione. Sono destinati specialmente a chi pratica la disciplina Prs (precision rifle series) che prevede l’esecuzione degli esercizi con l’arma lunga da differenti posizioni di tiro; qua l’assetto può essere determinante per arrivare a cogliere le piastre senza perdere tempo. L’armeria Regina figura tra gli sponsor 2022 della nazionale italiana di Prs.

