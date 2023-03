Crispi Swat Evo Gtx, lo scarpone per le attività di pubblica sicurezza

Lo Swat Evo Gtx è lo scarpone che la Crispi dedica alle attività di pubblica sicurezza in città e nelle zone extraurbane.

È una sigla che chiunque abbia visto un thriller americano conosce: Swat, acronimo per special weapons and tactics, è il nome che la Crispi ha dato al proprio scarpone per le attività di pubblica sicurezza. L’intersuola ammortizzante e il nuovo battistrada autopulente a mescola Megagrip che amplifica la trazione sui terreni accidentati ne esaltano la funzionalità sia in città sia nelle zone extraurbane; i supporti laterali di contenimento sulla tomaia a taglio alto (pelle pieno fiore, ottenuta tramite termoformatura) consentono di controllare la torsione e donano al piede un appoggio stabile; il malleolo è protetto da un rinforzo apposito.

Il nome completo dello scarpone è Crispi Swat Evo Gtx: l’ultima sigla designa la fodera impiegata, la Goretex Insulated comfort footwear. Nome noto anche per la suola: è a marchio Vibram, con intersuola ammortizzante. Sono antistatici sia il sottopiede con inserto stabilizzante sia la soletta estraibile.

Disponibile nelle taglie 36-47 (48 su richiesta; peso medio 620 grammi), il Crispi Swat Evo Gtx costa 274,90 euro; la zip è disponibile separatamente.

