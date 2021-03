Anschütz Bionic, la carabina per il biathlon con calcio stampato 3D

Nella Bionic, carabina per il biathlon, Anschütz inserisce un calcio stampato 3D. Dieci i colori base in cui è personalizzabile.

Decisamente innovativa, anche se non proprio economica: la caratteristica che contraddistingue la Bionic, nuova carabina per il biathlon di casa Anschütz, è la presenza di un calcio uscito da una stampante 3D. Il costo inevitabilmente lievita (5.495 dollari l’arma intera, poco meno di 3.000 il calcio a sé), ma l’innovazione tecnica comunque rapisce anche perché le strutture in lattice rivoluzionano l’approccio all’impugnatura. Nel calcio sono inoltre integrati magneti invisibili e particolarmente potenti, utili a trattenere il caricatore (cinque colpi) all’interno. Tre le misure (S, per mani che entrano in guanti 7,5; M, 8,5; L, 9,5), addirittura dieci i colori base (bianco, grigio, nero, rosso, arancio, giallo, viola, azzurro, blu, verde) in cui il calcio è personalizzabile.

Il calcio stampato 3D si accoppia a un’azione Fortner 1827 F e a una canna da 55 centimetri calibro .22 LR; 1.020 millimetri la lunghezza, 3.450 grammi il peso indicativo.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.