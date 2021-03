Sabatti Tld White Fluted, la carabina per il tiro a lunga distanza

Bolt action per il long range: la Sabatti Tld White Fluted è la nuova carabina per il tiro a lunga distanza in tre calibri.

L’acronimo definisce la destinazione e la designa come una carabina per il tiro a lunga distanza. Per aumentare la precisione della sua White Fluted, davanti al nome della quale spunta la sigla Tld, Sabatti ha pensato a un nuovo accoppiamento tra calcio e azione: in ergal 55 annegati nel calcio, il pillar posteriore e il recoil lug anteriore a forma di V eliminano ogni tensione e migliorano le performance sul bersaglio. Il resto lo fa la rigatura multiradiale MMR della canna fluted, rotomartellata a freddo (71 centimetri, 28 millimetri il diametro della volata) e brunita con una finitura nera opaca: la palla non si deforma, il tubo resiste al surriscaldamento ed è di facile pulizia.

Inedito il tema del calcio, teschi bianchi su fondo nero; il design è quello tipico delle armi da competizione F-Class, in laminato multistrato con poggiaguancia regolabile e lunghezza personalizzabile grazie ai distanziatori.

La Sabatti Tld White Fluted impiega un’azione Blizzard a tre tenoni di chiusura (angolo di apertura 60°); la cassa è realizzata da un singolo blocco d’acciaio speciale ad altissima resistenza. Lo stesso vale per l’otturatore trattato termicamente, cromato, rettificato a spessore e scanalato così che siano ridotte le rugosità. In acciaio 17-4PH l’estrattore a ghigliottina. Il filetto 5/ 16 ” rende facilmente sostituibile il pomello dell’asta d’armamento.

Predisposta per l’installazione di slitte per ottica, con caricatore amovibile da cinque colpi e sicura manuale, la Sabatti Tld White Fluted consente di scegliere fra tre calibri (.308 Winchester, 6,5×47 Lapua, 6,5 Creedmoor) e lo scatto Match a tre leve o DMST a doppio stadio. 6.500 grammi il peso per un controvalore di 2.350 euro. Non è l’unica nuova bolt action di Sabatti che in questi giorni ha presentato anche l’Urban Sniper.

Sabatti Tld White Fluted: la gallery fotografica

Sabatti Tld White Fluted: la scheda tecnica

Produttore: Sabatti

Modello: Tld White Fluted

Tipo: carabina bolt action

Calibro: .308 Winchester; 6,5×47 Lapua; 6,5 Creedmoor

Lunghezza canna: 710 mm

Lunghezza totale: 1.210 mm

Organi di mira: predisposizione per slitta

Caricatore: amovibile da 5 colpi

Sicura: manuale

Materiali: cassa, azione e canna in acciaio; calcio in laminato multistrato

Finitura: brunitura satinata su tutte le superfici metalliche

Peso: 6.500 grammi

Prezzo: 2.350 euro

