La polizia di Latisana adotta Axon

Axon Fleet 2 e Interview entrano nella dotazione della polizia locale di Latisana.

Latisana (Ud) – Il corpo intercomunale della polizia locale Riviera Friulana utilizzerà, primo in Italia, le tecnologie Axon Fleet 2 e Interview, rispettivamente sistema video a bordo dei veicoli e programma per acquisire interviste a testimoni e sospetti. Lo rende noto l’azienda. Entrambi i dispositivi si interfacciano facilmente con Evidence, la piattaforma per la gestione delle prove digitali che il comando ha acquistato in contemporanea. Dell’accordo fanno parte anche le videocamere Body 3.

Il Fleet 2 toglie di mezzo gli ingombranti componenti hardware presenti nei sistemi video standard per auto; l’Interview facilita gli agenti negli interrogatori, assicura l’integrità e la sicurezza di tutti i video e rende immediate etichettatura e archiviazione. Loris Angeloni, dirigente di Axon, si dice sicuro che l’accordo con la polizia di Latisana «sarà il primo passo verso un utilizzo sempre più ampio dei nostri dispositivi in Italia e contribuirà a garantire la sicurezza pubblica e la protezione degli agenti».

