Approvato lo statuto dell’Uits: ora l’assemblea

Il governo ha approvato il nuovo statuto dell’Uits: parte l’iter per l’assemblea elettorale.

Dal 23 marzo entrerà in vigore il nuovo statuto dell’Uits, approvato dai ministri di Difesa ed Economia su proposta del commissario straordinario Igino Rugiero. In quella data il segretario generale attiverà tutte le procedure che porteranno alla convocazione dell’assemblea elettiva, verosimilmente in programma a Roma nel mese di giugno. Gianfranco Mantelli e il commissario uscente hanno già fatto sapere che si candideranno alla presidenza.

Lo statuto introduce un quorum (metà più uno degli aventi diritto, articolo 13) per l’elezione dei consigli Tsn. Peraltro presidente e consiglieri non saranno immediatamente rileggibili dopo aver svolto tre mandati olimpici consecutivi (articolo 45). Le norme transitorie prevedono però che non si tenga conto dei mandati svolti finora: si comincia a contare da adesso. Novità anche per i componenti degli organi periferici: il loro mandato potrà essere rinnovato una sola volta. Stesso vincolo anche per il presidente e i dirigenti nazionali, con una riserva: non conta il mandato che, per un motivo diverso dalle dimissioni volontarie, dura meno di due anni.

Tiro a segno: ecco le novità

L’Uits assegna nuove responsabilità ai presidenti regionali, ora chiamati a sovrintendere anche all’attività istituzionale. Il nuovo statuto dell’Uits interviene poi sull’assemblea elettorale: deve essere convocata con almeno sessanta giorni di preavviso entro il 15 marzo, non più il 31, dell’anno che segue i Giochi estivi; e perché sia validamente costituita basta che sia presente la metà più uno degli aventi diritto. Cade dunque “la rappresentanza di almeno tre quinti dei voti totali”. Si stabilisce poi l’ineleggibilità di chi abbia controversie giudiziarie col Coni o le federazioni sportive; tra i dodici consiglieri nazionali devono essere presenti almeno quattro donne.

Infine un passaggio che più che per quello che dice conta per quanto suggerisce implicitamente: qualora all’Uits si aggreghi un’altra federazione, sono garantite la specificità delle singole discipline insieme alla gestione autonoma dei fondi e alla rappresentanza di tesserati e affiliati. Una cautela neutra o una prima apertura alla federazione unica del tiro sportivo?

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.