Armi Magazine aprile 2021 è in edicola!

Armi Magazine aprile 2021 vi aspetta in edicola dal 16 marzo con tante novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, con una carabina in allestimento da fuoriserie: la Benelli Endurance Best Limited Edition cal. .30-06 Springfield

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine aprile 2021, possiamo segnalare: Kimber Micro Stainless cal. .380 Acp, Haenel Jaeger 9.1 cal. .243 Winchester, Chiappa Firearms Cbr-9 cal. 9×21 Imi, Rfm Bécassier Soft cal. 28, Diamondback Db380 cal. .380 Acp, Savage B22 cal. .22 Lr, Rossi 7022 e 8122 cal. .22 Lr e Pardini Fr22 cal. .22 Lr. Attualità in primo piano, con una sentenza del Tar Lombardia sull’onere d’istruttoria della pubblica amministrazione, che detta le regole per rispettare gli interessi legittimi del cittadino (e dell’appassionato). Il super – test sulle munizioni è dedicato alle Fiocchi Black Mamba, nel caricamento più potente della gamma, il .357 Magnum con la leggera palla da 110 grani. Spazio alla ricarica con una comparativa tra .243 Winchester, .240 Weatherby Magnum e 6×62 Frères: vediamo come queste tre cartucce in 6 mm se la sono cavata in poligono. Analizziamo poi alcune delle tappe fondamentali che la Heckler & Koch ha percorso per affermarsi sul mercato internazionale degli armamenti leggeri, per soffermarci poi – in particolare – sulla pistola semiautomatica P8. Per le ex-ordinanze, andiamo alla scoperta della pistola P220 in calibro 9×19 Parabellum: sviluppata nei primi anni Settanta, in piena guerra fredda, a seguito di un accordo stipulato tra la società svizzera Sig e quella tedesca Sauer & Sohn, fu adottata nel 1975 dalle Forze armate svizzere. Anson & Deeley e Holland & Holland sono i due principali sistemi meccanici che hanno portato alla perfezione la doppietta da caccia classica: ne ripercorriamo l’incredibile storia che, per fortuna, non si è ancora conclusa. La mitragliatrice Mg42 è sicuramente una delle icone della Seconda guerra mondiale, e non solo; oggi è possibile detenerla legalmente, magari completa di supporto e accessori originali: ovviamente l’arma deve essere demilitarizzata, un procedimento complesso che siamo riusciti a documentare, con l’aiuto di un esperto armaiolo. E ancora, su Armi Magazine aprile 2021, la rubrica ‘Questione di legge’, le cartucce da tiro Nsi Exclusiva cal. 12 (24 e 28 grammi), Armi Magazine Show, una gustosa vetrina con le novità che verranno presentate nel 2021 e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.