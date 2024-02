Come scaricare il catalogo Sabatti 2024

È disponibile e scaricabile il catalogo Sabatti 2024: vediamo come.

Rinnovato in occasione dell’anno in cui ricorrono i 350 d’attività armiera della famiglia Sabatti (1674-2024), è online il catalogo Sabatti 2024, suddiviso in:

tiro sportivo (canna rigata e canna liscia);

caccia (canna liscia, basculanti rigati ed express).

Conclude il catalogo uno spazio dedicato alle canne e alle calciature Sabatti e alle Mrr Bullets.

Ricordiamo infine che Sabatti sarà presente a Eos (dal 17 al 19 febbraio a Veronafiere) al padiglione 11, stand C200.