Il Diamondback Sdr anche con finitura nera lucida

La Diamondback ha annunciato una nuova versione del revolver Sdr, destinato alla difesa abitativa e personale: lo si riconosce per l’aspetto total black.

Finora c’era solo con l’acciaio a vista, sia opaco sia lucido, eventualmente anche con le guancette in legno; ma la Diamondback ha deciso che tre varianti erano poche, e dunque di produrne una quarta con una finitura nera Black Nitride+: s’amplia dunque il numero di revolver Sdr tra cui scegliere; sul mercato internazionale l’ultimo arrivato costa 821 dollari (in Italia l’eventuale distribuzione passerà dalla Prima Armi).

Non cambiano le caratteristiche tecniche né le dimensioni, che lo rendono un revolver destinato innanzitutto alla difesa abitativa e personale: la canna di 2” (508 millimetri) contiene infatti la lunghezza complessiva in meno di 166 millimetri, e il peso in 600 grammi netti. La Diamondback ha confermato il design antimpigliamento; appena 35 millimetri lo spessore, compatto il fusto.

Il tamburo ospita sei colpi calibro 357 magnum / 38 special +P: il peso di sgancio del grilletto match, in singola-doppia azione, è regolabile tra 4.080 e 5.215 grammi. La dotazione si completa con mire in fibra ottica (frontale arancione, verde la tacca posteriore) e un’impugnatura Hogue in gomma nera con stampato il logo Diamondback.

