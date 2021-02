Arex Delta Gen 2, la pistola striker fired in tre varianti

La Delta Gen 2 è la pistola striker fired della seconda generazione Arex.

Tutte e tre hanno backstrap intercambiabili e design modulare che permette di customizzare pressoché ogni dettaglio: la Delta Gen 2, seconda generazione della pistola striker fired 9 mm di Arex, è disponibile in tre varianti che condividono la doppia azione e le cinque slitte per l’installazione rapida dell’ottica. In ogni modello è inoltre possibile modificare l’impugnatura con quattro inserti ergonomici, così da adattarla alle esigenze specifiche del tiratore.

Proprio all’impugnatura Arex ha dedicato una delle innovazioni principali: su sollecitazione degli utenti la texture delle guancette in polimero è stata sostituita con una struttura punteggiata, diffusa anche su frontstrap e backstrap.

La M ha misure pressoché identiche alla Delta di prima generazione: canna da 102 millimetri, 181 millimetri totali per 540 grammi. La X, che ha identica canna e identico peso, è lunga un paio di millimetri in più ed è dotata di un caricatore più capace: non più 15 o 18 colpi, ma 17 o 19. Stessa scelta anche per la L, però ben più lunga (196 millimetri, 114 la canna) e un po’ più pesa (595 grammi).

Ognuna delle tre versioni è disponibile con finiture nere, grigie o flat dark earth. La minigonna svasata facilita l’inserimento del caricatore. 485 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

Arex Delta Gen 2: i red dot compatibili

Burris FastFire

C-More RTS2, STS2

Delta Optical Hd 24

Eotech & Insight Mrds

Holosun 407C, 407 K, 507 C, 507 K, 508 T

J-Point Mrd

Leupold DeltaPoint Pro

Meopta MeoSight

Noblex Docter Sight

Shield Rms, Sms

Swampfox Justice 1×27, Kingslayer 1×22, Liberty 1×22, Sentinel 1×16

Trijicon Rmr, Sro

Vector Frenzy 1x22x26 mos

Vortex Razor, Venom, Viper

