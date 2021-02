Norma Golden Target, la munizione per il tiro sportivo

La Norma Golden Target è la nuova munizione per il tiro sportivo disponibile dal terzo trimestre 2021.

Nasce come munizione per il tiro sportivo ispirandosi alla Diamond Line della quale però abbandona il rivestimento in molibdeno; a descrivere la nuova Norma Golden Target intervengono poi il nuovo proiettile Gtx, il profilo boat-tail e l’elevato coefficiente balistico.

Otto i caricamenti disponibili, dal .223 Remington (69 grani) al .338 Lapua Magnum (250 grani) passando per 6mm Creedmoor (107 grani), 6,5 Creedmoor, 6,5 PRC (143 grani) e .308 Winchester (155, 168 e 175 grani). La linea Norma Golden Target sarà disponibile dalla seconda metà del 2021, venduta in confezioni da 20 colpi. Il prezzo oscillerà intorno ai 30 euro tranne che per il .223 (20 euro) e il 6,5 Creedmoor (69 euro). Norma è un marchio della scuderia Ruag.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi sul portale web di Armi Magazine.