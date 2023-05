Armi e stragi in America, l’analisi di Veneziani

Su Panorama n.21 Marcello Veneziani propone una lettura inedita del rapporto tra diffusione delle armi e stragi in America.

«Il male non è l’arma in casa ma il tarlo in testa di chi la usa»: si chiude così l’editoriale di Marcello Veneziani («Il demone che ispira le stragi insensate») che per Panorama n.21 propone un’analisi inedita del rapporto tra diffusione delle armi e stragi in America.

La tesi di fondo è che anche proibendo o limitando fortemente «l’abuso di armi» non si riuscirebbe a contenere la violenza insista nella società americana, «problema più radicale e purtroppo di più difficile soluzione».

Più che la diffusione delle armi per Veneziani sono quattro i fattori che spiegano le stragi: la sintesi tra «predisposizione sociale alla guerra e alla violenza come soluzione di ogni difficoltà» e «matrice individualista» d’un Paese che si sente «sceriffo del pianeta, arbitro e gendarme del mondo»; la composizione multietnica della società americana, nella quale prevale la diffidenza e comunicare è complicatissimo; la solitudine e lo sradicamento tipici della contemporaneità; una configurazione «in cui l’artificiale e il virtuale prendono sempre più il posto del naturale e del reale» e si perdono i confini tra il vero e il falso.

L’analisi di Veneziani riflette ovviamente le sue posizioni fieramente conservatrici; in questa sede ci interessa soprattutto per dimostrare che si può cercare di spiegare come mai le mass shooting siano tipiche del contesto americano senza banalizzarle schiacciandosi sull’eccessiva diffusione delle armi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.