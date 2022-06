Armi in America, Biden sollecita parlamento

Joe Biden invita l’opposizione repubblicana in Senato a votare alcuni provvedimenti che limitino la circolazione delle armi in America.

Mettere al bando le armi d’assalto – o almeno alzare a 21 anni l’età minima per acquistarle – e i caricatori ad alta capacità, togliere l’immunità ai produttori che devono poter essere citati in giudizio se le loro armi sono utilizzate in un mass shooting, potenziare il sistema dei background check: quando in Italia era già notte Joe Biden è tornato a chiedere al parlamento di approvare rapidamente una serie di leggi che di fatto limitino la circolazione di armi in America. All’elenco bisogna aggiungere l’obbligo di custodire le armi in sicurezza e l’istituzione di un sistema di alert federali, con i quali evitare che le armi finiscano in mano a chi ha tendenze violente o pensieri suicidi.

«Non si tratta di portar via le pistole a nessuno» rassicura Biden; «anzi, rispetto la cultura, le tradizioni e le preoccupazioni dei possessori di armi. Ma i diritti garantiti dal secondo emendamento non sono assoluti e illimitati». Lo dimostra quanto avvenne a metà degli anni Novanta, quando il parlamento approvò una misura bipartisan contro le armi d’assalto e i caricatori ad alta capacità; nei dieci anni (1994-2004) in cui la legge fu in vigore, i mass shooting calarono. «Ma nel 2004 i repubblicani decisero di farla decadere: armi d’assalto e caricatori ad alta capacità furono di nuovo messi in vendita; e i mass shooting triplicarono».

Biden ritiene necessario agire perché da Uvalde a oggi si sono registrati altri venti mass shooting in America; e, secondo i dati appena diffusi dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, i colpi d’arma da fuoco sono la prima causa di morte dei bambini in America, più del cancro e degli incidenti d’auto. «Negli ultimi vent’anni in seguito a un colpo d’arma da fuoco sono morti più bambini in età scolare che poliziotti e militari in servizio».

Un anno elettorale

La Camera ha già approvato il potenziamento dei background check, da effettuare anche nel corso delle fiere e per le vendite online; la prossima settimana voterà sulla custodia, sul bando dei caricatori ad alta capacità e sull’innalzamento del limite d’età per acquistare armi d’assalto. Ma al Senato i democratici non hanno la maggioranza. Biden è consapevole che gli serve il voto favorevole di almeno dieci senatori repubblicani; per convincerli li avverte che, «se il parlamento fallirà anche stavolta, la maggior parte degli americani non glielo perdonerà e se ne ricorderà al momento del voto». E le elezioni di midterm in programma a novembre saranno il fulcro intorno cui ruoterà la seconda parte del mandato presidenziale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.