Armi Magazine agosto 2026 è in edicola

Armi Magazine agosto 2026 vi aspetta in edicola con tante novità, curiosità e anteprime. In copertina, la Springfield Armory Kuna 12” in calibro 9×19 mm, sviluppata attorno alle esigenze specifiche di una Pcc moderna: compatta, ambidestra, controllabile al tiro e molto precisa

Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine agosto 2026, oltre alla Springfield Armory Kuna 12”, possiamo segnalare: Beretta 94X Performance Production Launch Edition cal. 9×19 mm, Adler Ad-500 S cal. .308 Winchester, Kimber Kds9C Rail cal. 9×19 mm, Cva Cascade Lrx Bronze cal. .308 Winchester e Perazzi Mr57 Trap cal. 12.

In vetrina, inoltre, il Beretta So10 Eell History, il secondo della serie di dieci pezzi unici con la quale la Casa gardonese celebra i cinque secoli d’attività aziendale.

In primo piano, i rapporti tra Tsn e tiratori, che si fanno sempre più critici e problematici. Gli ultimi problemi (noti da tempo) riguardano nuovamente le chiusure per ordine delle autorità militari e il divieto di impiego di munizioni ricaricate.

Spazio alla ricarica del 7,62×39 mm: la palla soft-point Hornady Interlock 123 grani, abbinata al calibro di origine russa in combinazione con una carabina semiautomatica, sviluppa una buona energia e precisione sul bersaglio.

Il super-test sulle munizioni è dedicato a una comparativa tra ben 42 moderni proiettili lead free nel più celebre calibro .30 americano, ovverosia il .30-06 Springfield.

Per la sezione law enforcement, due interessanti articoli. La 25esima parte della rubrica sul tiro operativo, nella quale affrontiamo un argomento tanto scontato quanto poco approfondito, ovvero le posizioni e le tecniche di tiro.

Durante la guerra in Vietnam, la Us Air Force partecipò a pericolose missioni per recuperare i piloti abbattuti sul territorio nemico. Conosciuta come missione Sandy (Sandy mission), consisteva in una complessa cooperazione aereo-tattica di ricognizione, individuazione, salvataggio e fuga. Vediamo insieme quali erano (e sono) le più importanti armi da sopravvivenza e da auto-difesa di piloti ed equipaggi militari.

Ha tenuto testa alla spietata concorrenza dei calibri moderni riuscendo a rimanere la scelta d’elezione per coloro i quali praticano il tiro sportivo. In ambito venatorio la sua platea di estimatori non è da meno. Nella nostra guida all’acquisto vi proponiamo alcune carabine, differenti tra di loro per estetica, destinazione e prezzo, ma accumunate proprio dal calibro, il .308 Winchester.

E ancora, su Armi Magazine agosto 2026, la rubrica ‘Questione di legge’ e i quesiti legali nelle pagine del Consorzio armaioli italiani, un cannocchiale termico proposto da Pixfra e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.

Ecco, infine, il link per abbonarsi per un anno alla rivista a 70 euro.