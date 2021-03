Armi in America, Joe Biden rilancia sulle restrizioni dopo la sparatoria di Boulder

Joe Biden invita il parlamento a intervenire sulle leggi che regolano il possesso di armi in America. Duplice l’obiettivo: potenziare il sistema dei background check, mettere fuorilegge armi d’assalto e caricatori ad alta capacità.

La legislazione sulle armi in America è destinata a cambiare. Joe Biden si era già espresso qualche mese fa, all’inizio del suo mandato. Ora, dopo la sparatoria di Boulder (Colorado) in cui sono morte dieci persone, torna sulla questione e invita il parlamento ad agire rapido: il Senato «dovrebbe immediatamente approvare il provvedimento che, già votato dalla Camera, rende più efficace il funzionamento dei background check». In sé il controllo dei precedenti è «uno degli strumenti migliori per prevenire la violenza».

L’auspicio di Biden è che la discussione si ampli a un disegno di legge più esteso che metta di nuovo fuorilegge le armi d’assalto e i caricatori ad alta capacità. Nancy Pelosi, leader della maggioranza alla Camera, si era già detta a favore. Nelle scorse settimane Ted Cruz, uno dei più noti senatori d’opposizione, aveva invece anticipato quale sarà l’orientamento prevalente dei repubblicani nel corso della discussione: il secondo emendamento “tutela un diritto concesso direttamente da Dio”.

