Armi in America, Nra contro Biden

Per l’Nra non è riducendo il numero di armi in America che si combattono la violenza e «il crimine epidemico».

Ci sarebbe bisogno di aumentare gli investimenti per la cura delle malattie mentali, rendere più efficaci le azioni contro il crimine e potenziare le forze di polizia, ma Joe Biden pensa solo a violare i diritti di chi non ha mai infranto la legge né mai la infrangerà: l’Nra prende una posizione chiara sulla proposta di ridurre la diffusione delle armi in America e attacca la presidenza che «non propone soluzioni né esprime una vera leadership».

Ogni anno più di un milione di americani è costretto a usare le armi per difesa personale, la maggior parte delle volte senza sparare neppure un colpo; la politica deve dunque combattere non solo le grandi tragedie, ma anche il crimine epidemico «che piaga la nazione» e che spesso i cittadini devono affrontare da soli. È per questo che l’Nra sostiene le forze di polizia, le leggi contro la violenza criminale e per ogni cittadino che rispetta la legge il diritto di difendere sé stesso e le persone che ama; e che combatterà ogni proposta orientata al disarmo.

