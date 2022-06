Mossberg Mc2c, la pistola compatta ora anche optic ready

La Mossberg Mc2c è ora disponibile anche come pistola compatta optic ready calibro 9mm: quattro le varianti.

Si presenta come una pistola compatta optic ready in tutte e quattro le nuove versioni: è infatti rapido installare sul carrello il micro red dot (impronta Shield Rms) da utilizzare in cowitness con il sistema di mira a tre punti bianchi, uno frontale e due posteriori, regolabile in deriva.

Si rinnova così la Mossberg Mc2c che insieme alle nuove funzionalità mantiene intatte tutte le caratteristiche tecniche dell’originale; confermate quindi la canna da 99 millimetri (passo di rigatura 1:16”), il carrello in acciaio 416 con finitura Dlc, il fusto in polimero rinforzato in fibra di vetro con zigrinatura aggressiva, il grilletto flat (peso di sgancio 2.495 grammi) con sicura integrata; i caricatori bifilari ospitano 14+1 e 16+1 colpi calibro 9mm.

Il modello optic ready base costa 556 dollari; stesso prezzo per le versioni con sicura manuale o caricatore da 10 colpi (anziché a 820 grammi, il peso da carica si ferma a 765); costa invece un po’ di più, 662 dollari, la variante con mire notturne al trizio TruGlo Tritium Pro che sostituiscono il sistema a tre punti bianchi.

