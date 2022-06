Kimber K6S Target Dasa .357 magnum, presentazione e prova a fuoco

Il Kimber K6S Target Dasa (scatto in singola/doppia azione) ha classificazione sportiva, mire regolabili, canna da quattro pollici e tamburo da 6 colpi.

La classificazione quale “arma per uso sportivo” ne amplia e facilita la detenzione. Il progetto originale del Kimber K6S è del 2016, nato come revolver a sei colpi Da only (sparo in sola doppia azione e cane interno, non esposto); in seguito sono arrivate le versioni a cane esposto double action & single action, ossia con sistema di sparo tradizionale a doppia/singola azione.

I riscontri positivi dei test e del pubblico hanno spinto il produttore ad allargare la famiglia con modelli relativamente più grandi e versatili: il Kimber K6S Target rappresenta l’apice per soluzioni, costruzione e finitura.

Importa e distribuisce la società Paganini di Torino. Il prezzo al pubblico è di 1.668 euro.

