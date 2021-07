Armi Magazine agosto 2021 vi aspetta in edicola!

Armi Magazine agosto 2021 è in edicola con tante novità e curiosità. E un’anteprima assoluta davvero gustosa, la Beretta Pmx-S cal. 9×21 Imi, la versione civile dell’arma progettata per equipaggiare eserciti e forze speciali in tutto il mondo

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine agosto 2021, possiamo segnalare: Benelli Black Eagle cal. 12, Tanfoglio Force Esse cal. 9×21 Imi, Strasser Rs 14 Evolution cal. .308 Winchester, Cz 75 Ts Orange cal. 9×21 Imi, Smith & Wesson 686 Plus 4.13” cal. .357 Magnum, Bul Bl-9 cal. 9×21 Imi, Marlin 1894 cal. .44 Magnum e Pallas Hamburg Sa 15-22 cal. .22 Lr. Dalla commissione Politiche europee del Senato arriva una mossa forse decisiva per consentire l’utilizzo civile delle pistole semiautomatiche calibro 9 Parabellum: sarà davvero la volta buona di mettere da parte un’anomalia tutta italiana? Spazio alla ricarica con due calibri molto utilizzati – il .308 Winchester e il .30-06 Springfield – e con un metodo semplice ed economico per pulire i bossoli sparati. Nella sezione Law Enforcement ci occuperemo del principio della forza minima necessaria nell’impiego delle armi da fuoco e, con un reportage esclusivo, dei Micro Rpv (Remotely Piloted Vehicles), che somigliano a giocattoli simili a insetti e volatili ma, in realtà, si tratta di una nuova generazione di droni miniaturizzati sperimentati nei laboratori di ricerca militare e destinati a operazioni di ricognizione tattica anti – cecchinaggio. Davvero curioso e intrigante un esemplare di Mp40 della Seconda guerra mondiale modificato in semiautomatico con la cameratura in 9×21 Imi: ci abbiamo anche sparato, ovviamente! E ancora, su Armi Magazine agosto 2021, la rubrica ‘Questione di legge’, un Ak rumeno in calibro 7,62×39, il test delle Federal Premium, il nuovo punto rosso di Blaser, l’Rd20, e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.