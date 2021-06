Pistole semiautomatiche calibro 9 Parabellum, commissione vota contro divieto

No della commissione Politiche europee al divieto di usare le pistole semiautomatiche calibro 9 Parabellum.

Dalla commissione Politiche europee del Senato arriva una mossa forse decisiva per consentire l’utilizzo civile delle pistole semiautomatiche calibro 9 Parabellum. L’emendamento Fazzolari (Fratelli d’Italia) alla legge europea ha infatti ricevuto voto favorevole. Per l’abolizione del divieto bisogna però che la legge passi in aula e poi alla Camera, che ne aveva già votato una versione differente. Ma per Fazzolari molto probabilmente sarà “una formalità” che “metterà fine a quest’anomalia” e cesserà di penalizzare “il mondo dello sport, gli operatori della sicurezza privata e le aziende del settore”.

