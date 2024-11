Torna disponibile il revolver Taurus 650

La Taurus Usa ha deciso di reintrodurre il revolver 650, calibro .357 magnum con canna di 2” o 3” e finitura inox o brunita.

Il mercato, soprattutto quello nordamericano, gliel’ha chiesto a lungo: la Taurus Usa ha deciso d’accontentarlo, e dunque di riportare nel proprio catalogo il revolver compatto 650, con fusto small, tamburo (ospita cinque colpi calibro .357 magnum) e canna in lega d’acciaio.

Sono quattro le varianti disponibili: le si ottengono combinando le due lunghezze di canna (2” o 3”, ossia 50,8 o 76,2 millimetri) e le due diverse finiture, brunita o con l’acciaio inossidabile a vista.

Si tratta d’un revolver pensato per il porto occulto, e quindi pronto all’uso; per evitare che s’impigli la Taurus Usa ha optato per il cane interno alla meccanica, e quindi per la sola doppia azione.

Nella dotazione di serie (455 dollari il prezzo base sul mercato internazionale; per un eventuale arrivo in Italia bisognerà attendere comunicazioni dalla Origin Stb, che distribuisce il marchio Taurus Usa in Italia) entrano anche una mira frontale a lama rimovibile e una tacca posteriore fissa. Nella versione più corta la lunghezza si ferma a 194,5 millimetri; raggiunge invece 220 in quella più grande; identico il peso, 650 grammi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.