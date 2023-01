Armi Magazine febbraio 2023 è in edicola!

Armi Magazine febbraio 2023 vi aspetta in edicola dal 14 gennaio, come sempre ricco di curiosità e novità. Protagonista della copertina è Camilla Almici, medaglia d’oro individuale e a squadre agli Ipsc Handgun World Shoot: l’abbiamo incontrata per scoprire com’è diventata la miglior tiratrice con arma corta al mondo.

“La rinascita della leggenda” è la frase con la quale i progettisti di Strasser hanno voluto presentare la propria ultima creatura, la Rs700: l’abbiamo testata (nel calibro .308 Winchester) in anteprima europea. Tra le altre prove a fuoco più interessanti possiamo segnalare: Mossberg Mc2sc cal. 9×19 mm, Tisas Zig M1 cal. 9×19 mm, Adc Operator Standard cal. 9×19 mm, Bergara B-14 Bmr cal. .22 Lr e Rizzini Br 460 Chrome Sporting Ips cal. 12.

Alla luce dei gravi fatti occorsi il mese scorso, risulta evidente la necessità di adottare al più presto un protocollo uniforme che regoli il noleggio delle armi ai soci dei Tsn e (soprattutto) che tale attività sia, per quanto possibile, condotta in sicurezza: analizziamo insieme qualche possibile soluzione. Il super-test sulle munizioni è questa volta dedicato alle Cbc Magtech 9 Luger 124 Fmjrn, che si sono rivelate affidabili e precise. Un’intera giornata al campo di tiro per testare carabine, ottiche e ricariche a 800 metri: i consigli e le “dritte” degli esperti.

Nella sezione Law enforcement, una nuova puntata della rubrica sul tiro operativo e una fondina Vega Holster destinata al porto manifesto per l’ultima nata in casa Beretta, l’Apx A1. Per le ex-ordinanze, la storia, la diffusione e la reperibilità dei fucili d’addestramento in .22 Lr, i cosiddetti trainer. E ancora, su Armi Magazine febbraio 2023, la rubrica ‘Questione di legge’, le ottiche della Noblex, l’aria compressa con la Umarex T4e G17 Gen5 cal. .43, una gustosa vetrina sulle novità che verranno presentate nel 2023 e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.