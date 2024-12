Armi Magazine gennaio 2025 è in edicola

È un numero speciale quello di Armi Magazine gennaio 2025 che vi aspetta in edicola. La nostra rivista si presenta con un nuovo formato: 19×26 centimetri sono le nuove misure scelte. L’obiettivo è creare una rivista più facile da maneggiare, da trasportare, da collezionare. Con un ulteriore effetto positivo: l’abbattimento di consumo di carta necessaria alla produzione di un mensile

In copertina di Armi Magazine gennaio 2025 spicca la Springfield Armory Xd-9 Sub-Compact Mod. 2 camerata 9×19 mm, semiautomatica a percussore lanciato con canna lunga 76 mm. Tra le altre prove più interessanti, possiamo segnalare: Benelli Raffaello Be Diamond Ai Best cal. 12, Derya Zy9-B6 cal. 9×19 mm, Rfm Minerva cal. 28, Arex Delta L Or Gen 2 cal. 9×19 mm, Citadel LevTac-92 cal. .357 Magnum e Smith & Wesson M&P Fpc cal. 9×19 mm.

In vetrina, inoltre, la linea Aries di Mag e il sovrapposto da tiro 688 Performance cal. 12 di Beretta. Per l’aria compressa, la Bsa Buccaneer Se Ts cal. 4,5 mm.

Spazio alla ricarica del 7,62×39 mm – con proiettili Hornady Interlock e polvere Vihtavuori N120 – e del 6,5×55 Se, utilizzando una soft point di Sierra in combinazione con la polvere Vectan Tubal 7000. Per le munizioni, il test delle Eley Club .22 Lr e delle Remington Premier Long Range cal. .308 Winchester.

Mancano pochi giorni a Natale: vi proponiamo alcuni consigli per gli ultimi acquisti per i vostri amici appassionati di tiro sportivo.

E ancora, su Armi Magazine gennaio 2025, la rubrica ‘Questione di legge’, i salvapercussori di Omniaplast, la progettazione della Pasam (Pistola automatica e semi-automatica Mauser), il coltello di Rambo e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.