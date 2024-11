Beretta lancia il 688 Performance, sovrapposto da tiro a volo per i principianti

La Beretta ha presentato il 688 Performance, fucile sovrapposto destinato a chi comincia a prendere confidenza col tiro a volo.

Sono tre le caratteristiche su cui la Beretta ha lavorato per rendere il 688 Performance il nuovo punto di riferimento tra i fucili sovrapposti destinati a chi ha iniziato da poco a prendere confidenza col tiro a volo: la bascula più pesante (è quella del 680, con 55 grammi in più, brunita e con dettagli arancioni), che favorisce la stabilità e riduce il rinculo; l’impiego del laminato, che limita la variabilità di peso e la leggera deformazione del noce tradizionale e ottimizza il bilanciamento del calcio; la chiave ridisegnata, per rendere più fluida la manipolazione e ridurre lo sforzo per chiudere e riaprire l’arma.

Nel catalogo si contano due versioni, entrambe calibro 12 con canne Steelium Optimabore Hp (cono di raccordo allungato, di 80 millimetri) di 71, 76 o 81 centimetri: nella dotazione dello Sporting (bindella ventilata 10×8 millimetri) si contano cinque strozzatori intercambiabili; fissi **/* invece quelli del Trap (bindella ventilata 10×10 millimetri).

In entrambi i fucili il calcio è del tipo B-Fast (length of pull di 376 millimetri): si può dunque regolare facilmente l’altezza del nasello; dopo lo sparo il calciolo, il famoso Micro-Core in poliuretano a cellule aperte, s’espande gradualmente e istantaneamente, aumentando la superficie sulla spalla.

1 di 5

Beretta 688 Performance Black Sporting

Produttore : Beretta

: Modello : 688 Performance Black Sporting

: 688 Performance Black Sporting Tipologia : fucile sovrapposto da tiro

: fucile sovrapposto da tiro Calibro : 12

: 12 Lunghezza canne : 71, 76, 81 cm

: 71, 76, 81 cm Camera : 76 mm

: 76 mm Grilletto : monogrillo selettivo regolabile

: monogrillo selettivo regolabile Lunghezza : 1.225 mm (canne di 76 cm)

: 1.225 mm (canne di 76 cm) Peso : 3.750 g

: 3.750 g Prezzo: 3.499 euro

Beretta 688 Performance Black Trap

Produttore : Beretta

: Modello : 688 Performance Black Trap

: 688 Performance Black Trap Tipologia : fucile sovrapposto da tiro

: fucile sovrapposto da tiro Calibro : 12

: 12 Lunghezza canne : 71, 76, 81 cm

: 71, 76, 81 cm Camera : 69,85 mm

: 69,85 mm Grilletto : monogrillo selettivo regolabile

: monogrillo selettivo regolabile Lunghezza : 1.225 mm (canne di 76 cm)

: 1.225 mm (canne di 76 cm) Peso : 3.800 g

: 3.800 g Prezzo: 3.299 euro

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.