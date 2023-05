Armi Magazine giugno 2023 è in edicola!

Armi Magazine giugno 2023 vi aspetta in edicola dal 15 maggio con tante novità, curiosità ed esclusive. In copertina la replica – in calibro 9×19 mm – della pistola mitragliatrice tedesca Mp 40, proposta da German Sport Guns

Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine giugno 2023, possiamo segnalare: Derya Tm22 cal. .22 Lr, Chiappa Firearms 1911 Empire Grade cal. .45 Acp, Cz 600 Trail cal. 223 Remington, Iwi Jericho II cal. 9×19 mm, Cosmi Il Sovrapposto acciaio cal. 12, Stoeger Xm1 Bullpup cal. 5,5 mm e Fossari Crx9 Trap cal. 12. Le munizioni testate sono due: la Cbc Magtech 9×21 Imi 147 Fmj-Flat Subsonic e la Sellier & Bellot con palla Spce di 180 grani in calibro .308 Winchester.

Con l’arrivo della bella stagione, diventa più frequente viaggiare verso una località di vacanza o una seconda casa con arma al seguito, per farne uso anche lontano da casa: i nostri consigli per viaggiare… in massima sicurezza. Non mancano altri approfondimenti legali, dalla custodia di una pistola nella sua valigetta alla natura giuridica di proiettili, pallini e bossoli inerti.

Un innesco vale l’altro? Il primer di tipo magnum offre davvero un dardo di fiamma molto più intenso rispetto all’apparecchio di tipo standard? Quanto l’impulso d’accensione influenza la velocità d’esercizio della cartuccia? Questi sono alcuni dei più frequenti interrogativi che ricorrono tra gli appassionati di ricarica: proviamo a sciogliere qualche dubbio analizzando velocità e deviazione standard delle cartucce in calibro .223 Remington innescate con cinque differenti tipologie di Small Rifle.

Curiosando in armeria… abbiamo trovato una Browning Hp Practical – versione sportiva della mitica High Power, progettata da John Moses Browning insieme con D.J. Saive – e una Beretta 70, l’erede della mitica modello 34. Dopo averne ripercorso la storia, le abbiamo portato entrambe in poligono.

In un contesto sempre più orientato all’utilizzo di smartphone come ausilio alla risoluzione di problemi, non potevano mancare le applicazioni dedicate ai calcoli di balistica esterna, utili soprattutto nel tiro a lunga distanza: tra le più quotate possiamo nominare Strelok, Applied Ballistics e Hornady. E ancora, su Armi Magazine giugno 2023, la rubrica ‘Questione di legge’ (con l’analisi delle spese legali per procedimenti giudiziari e ricorsi), le ottiche dell’americana Element Optics e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.