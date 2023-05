Cz 600 Trail, nata per i sentieri

La Cz 600 Trail è la versione più compatta e leggera della famiglia delle 600 ed è costruita su uno chassis in alluminio in stile Ar con calcio a stampella regolabile; è disponibile nei calibri 7,62×39 e .223 Remington

Cz ha presentato la famiglia delle 600 all’Iwa di Norimberga del 2022: a caratterizzare le nuove carabine sono la tecnologia estremamente innovativa e il prezzo contenuto, due aspetti che difficilmente si trovano in uno stesso prodotto.

Delle cinque versioni disponibili tre sono espressamente dedicate all’impiego venatorio (Alpha, Ergo e Lux), una è un ibrido pensato per il tiro a lunga distanza (Range), mentre l’allestimento Trail, il più tattico grazie all’aggressivo chassis in alluminio, alla calciatura polimerica, al calco collassabile a due rebbi e all’astina con prese di tipo M-lok.

Dal survival alla caccia alpina

Negli Usa la 600 Trail è indicata come un’arma destinata al survival, attività molto in voga in questi anni, ma da noi ha più una valenza ludica e sportiva, con una strizzata d’occhio a chi pratica la caccia alpina ed è “costretto” a lunghe camminate con l’arma nello zaino e, dunque, è un grande estimatore delle carabine più leggere e compatte. Due i calibri disponibili: .223 Remington e 7,62×39.

Primo contatto

Il primo aspetto che sorprende aprendo la confezione di vendita della 600 Trail è l’estrema compattezza: è lunga solo 690 mm con il calcio completamente chiuso; estraendo i due rebbi in acciaio fino alla massima estensione, agendo sul pulsante posto sulla codetta posteriore dell’azione (quattro le distanze selezionabili), la lunghezza sale a 890 mm, valore sempre contenuto.

Anche il peso è ridotto al minimo, grazie anche allo chassis polimerico e all’azione realizzata in lega leggera: solo 2,8 kg, cui va aggiunto il peso del cannocchiale o di un eventuale punto rosso, da fissare sulla slitta Picatinny ricavata sull’azione. Lo chassis supporta una slitta Picatinny sulla parte superiore per il montaggio di un cannocchiale o di un punto rosso. La canna, lunga 412 mm, è a profilo semi-pesante con rigatura a sei principi ricavata con rotomartellatura; il passo è di un giro in 7 pollici, adatto a stabilizzare palle di peso al limite superiore per il calibro, cioè sopra i 69 grani.

La volata spessa 19 mm è incassata per proteggere le rigature dagli urti e presenta una filettatura M15x1 (protetta da una boccola) per il montaggio di un freno di bocca. La canna è circondata da un’astina ottagonale in lega leggera con interfaccia M-lok che consente innumerevoli possibilità di montare accessori.

L’impugnatura a pistola in stile Ar-15 è modificabile, perché può montare gli stessi dorsalini intercambiabili e di diverse misure della pistola Cz P-09.

Dove trovare la prova completa

La prova completa con rosate e dati balistici sarà pubblicata nel numero di giugno di Armi Magazine, in edicola dal prossimo 15 maggio 2023 e, in versione digitale, sul sito della casa editrice Editoriale C&C.

Cz 600 Trail cal. .223 Remington