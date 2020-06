Armi Magazine luglio 2020 vi aspetta in edicola!

È in edicola Armi Magazine luglio 2020, sempre ricco di curiosità, novità e anteprime. E, a proposito di anteprime (assolute), protagonista della copertina è il Benelli Mygra in calibro 20, un semiautomatico concepito e dedicato alla caccia della piccola migratoria.

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine luglio 2020, possiamo segnalare: Sig Sauer P238 Spartan II cal. .380 Auto, Dpms Panther G II Bull cal. .308 Winchester, Tanfoglio Stock III Special Unica cal. 9×21 Imi, Bergara B-14R Trainer Steel cal. .22 Lr, Smith & Wesson Model 25 Classic cal. .45 Colt, Weatherby Mark V Euromark cal. .270 Weatherby Magnum e Canik Tp9 Sf Elite Tungsten cal. 9×21 Imi. In vetrina, inoltre, la Tikka T3x Upr e la Chiappa Firearms 1886 Carbine. Spazio all’attualità con un’incredibile sentenza della Cassazione sul calcio del fucile come parte d’arma da fuoco e con una lucida analisi sulla classificazione delle armi in Italia. Il super-test delle munizioni è dedicato alle Fiocchi Exacta Winter cal. .22 Lr; il testa a testa è invece tra 5,56 Nato e .223 Remington. Spazio alle ex-ordinanze con la Jericho 941, una pistola semiautomatica in calibro 9 Parabellum prodotta dalla Imi (Israel Military Industry). La manutenzione delle armi è un problema che angustia sempre chi le detiene: vi proponiamo quindi un “solvente” specializzato nella rimozione del rame. Come ripartirà lo sport? Con tre interviste esclusive, spazieremo dal tiro a volo al tiro a segno al tiro dinamico. E ancora due “ricette” per la ricarica (la prima per una cartuccia cal. 12 da tiro e la seconda per il 7 mm Remington Magnum), la rubrica ‘Questione di legge’, le fiere nel post-Covid e tanto altro ancora. Buona lettura e un abbraccio dallo staff di Armi Magazine.