Tanfoglio Stock III Special Unica e Tanfoglio Stock I Unica

Distributore italiano di Tanfoglio, Tfc ha a listino anche due modelli esclusivi, realizzati installando parti speciali della linea Unica su Stock III Special e Stock I

Oggettistica, accessori, abbigliamento, kit di modifica, parti speciali non sono certo stati scoperti dall’industria delle armi che anzi, rispetto ad altri settori, è “arrivata” più tardi.

Da anni però molti fabbricanti di pistole e fucili hanno “scoperto” l’abbigliamento più o meno specializzato e tante armi di successo hanno a disposizione ampi “corredi” di accessori e parti speciali realizzati da terzi e/o dai fabbricanti di quelle armi che, soprattutto se sportive, si cerca anche di “colorare”, sia per accentuarne l’immagine di “attrezzo sportivo”, sia per renderle esteticamente più accattivanti.

Tanfoglio non è certo il primo venuto per le pistole sportive e neppure per gli “accessori” alle stesse destinate e a Iwa 2017 fece un ulteriore passo in avanti proponendo “Unica”, linea di parti, accessori e abbigliamento “mirata” per i clienti Tanfoglio e caratterizzata dall’elevato standard di qualità abbinato a un cromatismo audace.

Quando la Tanfoglio è Unica

Distributore italiano di Tanfoglio, Tfc si fece realizzare un modello esclusivo e dedicato, chiamato appunto “Unica”, che è in sostanza una Stock III Special 9×21 con cane, guancette, leva di scatto e percussore Unica.

Da allora la linea Unica di Tanfoglio è molto cresciuta e Tfc ha pensato di affiancare alla Stock III Special Unica anche una Stock I Unica, che si distingue esternamente dalla normale Stock I solo per il cane, ma gode di altre peculiarità interne e può essere corredata con le guancette in alluminio previste appunto per la Stock I.

Chi vuole vedere la linea Tanfoglio Unica può andare sul sito del produttore.