Armi Magazine luglio 2021 è in edicola!

Armi Magazine luglio 2021 vi aspetta in edicola dal 16 giugno con tante novità e curiosità. In copertina spicca la Ruger Sr11 Koenig cal. 9×21 Imi, una semiautomatica realizzata dal Custom shop dell’azienda statunitense seguendo le indicazioni di un atleta simbolo del tiro pratico, Doug Koenig

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine luglio 2021, possiamo segnalare: Bul Radical 5.4R cal. 9×21 Imi, Fabarm Xlr Columba palumbus cal. 12, Hs Sf19 4.5 Tb-Rdr cal. 9×21 Imi, Cz 457 American cal. 22 Wmr, Remington Seven Ss Hs cal. .308 Winchester e Chiappa Rak9 cal. 9×21 Imi. Tre argomenti “legali” in primo piano: l’annosa questione (italiana) del calibro 9×19; il collegamento tra le specifiche armi che si hanno in denuncia e le munizioni detenibili; i certificati medici per chi chiede una licenza di porto d’armi. Il super – test sulle munizioni è dedicato alle Rws Pistol Match cal. .22 Lr, che si distinguono per la docilità di sparo e il buon equilibrio qualità/prezzo. Lo speciale del mese è rivolto alla ricarica: si parte dal 9×23 mm Steyr per passare alla prima cartuccia moderna, l’8×57, e si conclude con i cinque calibri più importanti ideati da Roy Weatherby. Per le ex-ordinanze, ecco la M3 “Grease Gun”: prodotta durante la Seconda guerra mondiale in ossequio ai criteri del basso costo e della massima funzionalità, è stata al fianco delle Forze armate americane anche nei successivi teatri bellici. Per l’approfondimento sui sistemi d’arma, è la volta della Smith & Wesson 3913: ripercorriamo insieme l’avvincente (e intrigante) storia di come e perché si arrivò a progettarla. Nel dossier di questo numero, sperimentiamo – passo dopo passo – il rodaggio di una canna rigata nuova di fabbrica. E ancora, su Armi Magazine luglio 2021, la rubrica ‘Questione di legge’, la storia del sovrapposto da caccia moderno, quattro accessori per rendere più performanti le Glock, una pistola davvero unica (si arma con un dito!), e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.