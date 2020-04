Armi Magazine maggio 2020 vi aspetta (come sempre) in edicola!

Anche lavorando da casa, anche essendo impossibilitati a dare sfogo alla nostra passione nei poligoni e nei campi di tiro, questo mese il nuovo numero di Armi Magazine, maggio 2020, vi aspetta in edicola da sabato 18 aprile.

La copertina di Armi Magazine maggio 2020 che abbiamo scelto è emblematica, per farci e farvi sognare: uno spazio aperto, un tiratore, una carabina (l’Absolute V di Victrix Armaments), un bersaglio lontano. Victrix Armaments, infatti, per il 2020 presenta un intero catalogo di novità: ben 17 nuovi modelli, divisi tra il tiro sportivo (Sporting) e l’impiego professionale (Professional). Ma le novità proposte non si fermano qui. Il numero di maggio di Armi Magazine è, da tradizione, in gran parte dedicato ai nuovi prodotti presentati all’Iwa di Norimberga. Come saprete, la principale fiera di settore europea è stata annullata. E quindi? Abbiamo pensato di mostrarvi comunque il consueto reportage, chiamato “Digital Show” e suddiviso nelle abituali categorie (fucili e carabine, pistole e revolver, aria compressa, ottiche, munizioni, accessori e abbigliamento, coltelli). Alcune prove a fuoco che avevamo in programma, ovviamente, sono saltate a causa della… permanenza forzata casalinga. Ve ne proponiamo comunque quattro, effettuate prima che si scatenasse lo “tsunami” Covid-19: Remington Rp45 cal. .45 Acp, Browning A-Bolt 3 Composite Threaded cal. .308 Winchester, Ruger Wrangler cal. .22 Lr e Fair Leisure X-Light Beccaccia cal. 28. Attualità in primo piano, con la circolare del ministero dell’Interno sull’emergenza sanitaria (che riguarda tutti i detentori di armi), con la spiegazione – passo dopo passo – di come ricercare le armi classificate e la procedura per il trasferimento di armi presso la propria residenza estiva. Il super-test sulle munizioni è dedicato alle Fiocchi F300 cal. .22 Lr; molto interessante lo studio sul munizionamento commerciale dei calibri .30 più diffusi. Continua la rubrica sul tiro operativo: in questa puntata esaminiamo le posizioni inususali, gli esercizi in movimento e l’addestramento in poligono. Spazio alle ex-ordinanze con la Cz Vzor 70 cal. 7,65×17, pistola cecoslovacca in dotazione agli apparati di sicurezza nazionale e all’Esercito. E ancora la rubrica ‘Questione di legge’, un dossier sullo sviluppo delle Remington 700, il cannocchiale Konus Event, i nostri consigli per la valutazione di un’arma usata e tanto tanto altro ancora. Ricordiamo infine che la copertina di Armi Magazine maggio 2020 ha in copertina il tricolore italiano, a simboleggiare che l’intera filiera della stampa italiana non si ferma di fronte al Coronavirus. Per chi fosse impossibilitato a recarsi in edicola, la copia digitale può essere acquistata al seguente link. Buona lettura e un abbraccio dallo staff di Armi Magazine.