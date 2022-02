Armi Magazine marzo 2022 è in edicola!

Armi Magazine marzo 2022 vi aspetta in edicola dal 15 febbraio con tante curiosità, sorprese ed esclusive. In copertina spicca la nuovissima Savage Stance cal. 9×19 mm, presentata qualche settimana fa allo Shot Show 2022 di Las Vegas

Con la Stance – che segna il ritorno di Savage nel settore delle armi corte dopo oltre un secolo – sono 100 le novità (tra armi, ottiche, munizioni e accessori) che vi proponiamo nel reportage dagli Stati Uniti. Tra le prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine marzo 2022, possiamo segnalare: Arex Delta Gen 2 cal. 9×21 Imi, Sauer 101 Highland Xtc cal. 9,3×62, Smith & Wesson 1911 E Series cal. .45 Acp, Fair Classic Traquer cal. 20, Canik Tp9 Sfx Rival cal. 9×21 Imi, Diana R-22 Carbon cal. .22 Lr e Charter Arms 357 Mag Pug cal. .357 Magnum. Attualità in primo piano con una recente sentenza della Corte di Cassazione sui ritiri cautelari delle armi nei procedimenti amministrativi e penali, e le possibili conseguenze dell’obbligo vaccinale sulle licenze. Il super-test sulle munizioni è dedicato alle Sk Long Range Match cal. .22 Lr, che hanno dimostrato un eccellente rapporto qualità/prezzo. Alla ricarica è rivolto un dossier, che spazia dal .270 Winchester a un confronto tra .221 Fireball, .222 Remington e .223 Remington, per arrivare all’utilizzo della polvere F Rex Brown nel calibro 28. Per le ex-ordinanze, la storia e le caratteristiche della carabina .30 M1, prodotta dalla giapponese Howa Machinary e adottata dalle Forze di sicurezza giapponesi e dalla Polizia nazionale tailandese. Vi piace curiosare in armeria e volete acquistare un revolver usato? Potreste optare per il Security Six in .357 Magnum di Sturm, Ruger & Co, un progetto nato (praticamente) perfetto. Ripercorriamo insieme la storia delle pistole semiautomatiche francesi dal 1930 al 1950, che devono il loro successo a Charles Gabriel Petter, ex-componente della Legione straniera. E ancora, su Armi Magazine marzo 2022, la rubrica ‘Questione di legge’, le Geco Star cal. .30-06 Springfield, i primi… passi della liberalizzazione del 9×19 per le armi corte, l’allestimento 3-12×56 del Ranger 4 proposto da Steiner e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.