Verso Iwa 2022

Ora ci siamo davvero: tra poco più di due settimane (3-6 marzo) a Norimberga si aprirà Iwa 2022, la più grande fiera di armi e di caccia d’Europa. E le aspettative sono comprensibilmente elevate, dopo che la pandemia ha costretto NürnbergMesse a rinviare la 47ª edizione per ben due volte. Una serie di nuovi spazi per favorire lo scambio interpersonale, così naturale e così complicato nell’ultimo biennio, renderà palese la volontà di mettersi alle spalle questo capitolo tragico. (E d’altra parte qualcuno ancora non se la sente di mandare i propri operatori ai grandi eventi; è il caso di Beretta Holding destinata a essere rappresentata solo da Manfred Alberts, la società che distribuisce il gruppo in Germania).

Il catalogo online si sta già popolando; e anche se la fiera è riservata agli operatori del settore (biglietti solo online), gli appassionati possono cominciare a sognare spulciandolo. E peraltro si può sognare anche scoprendo che cosa stia uscendo sul mercato americano: lo Shot Show 2022 ha già aperto la stagione delle fiere internazionali.

