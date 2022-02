La pistola compatta Taurus G3c in una nuova variante

Taurus ha annunciato una nuova versione della pistola compatta G3c, ora disponibile anche senza sicura manuale.

Il catalogo delle novità Taurus per il 2022 (avete già visto i revolver 327 e 605 e le pistole Tx22 Competition Scr e G3x?) si completa così, con una nuova variante della pistola compatta G3c da ora disponibile anche senza sicura manuale.

Per il resto è pressoché identica all’arma presentata quasi due anni fa, striker fired 9 mm in azione singola con restrike; resta la finitura Tenifer nera opaca sul carrello, restano il fusto in polimero, la mira frontale fissa e la tacca di mira regolabile in deriva.

In acciaio inossidabile con finitura opaca, la canna misura 81 millimetri e porta la lunghezza totale a 160 millimetri. Dodici i colpi ospitati dal caricatore, 2.720 grammi il peso di sgancio del grilletto. Sul mercato internazionale l’ultima versione della Taurus G3c (625 grammi circa) viene venduta a 340 dollari.

