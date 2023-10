Armi Magazine novembre 2023 è in edicola!

Armi Magazine novembre 2023 vi aspetta in edicola dal 12 ottobre, come sempre ricco di novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, dove spicca la 1911 Hugo bronze, semiautomatica tipo 1911 in calibro 9 Luger nell’interpretazione teutonica del produttore Schmeisser.

Tra le altre prove più interessanti, a parte la Schmeisser 1911 Hugo bronze cal. 9×19 mm, possiamo segnalare: Sig Sauer Cross Prs cal. 6,5 Creedmoor, Arex Delta X Gen2 cal. 9×19 mm, Sabatti Saphire Extended Range cal. 6,5×55 Se, Smith &Wesson M&P9 M2.0 Metal Or cal. 9×19 mm e Norinco Ar15 Cq Short cal. .223 Remington.

Attualità in primo piano con il Sitam, il “sistema informatico dedicato” per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, le cui modalità di funzionamento, accesso e consultazione sono contenute in un recentissimo decreto ministeriale.

Il dossier del mese è rivolto alla pulizia – e, in generale, alla manutenzione – delle armi: come scegliere i prodotti più adatti alle nostre esigenze?

Nella sezione Law Enforcement sotto i riflettori le operazioni militari russe di guerra subacquea. Esiste una concreta minaccia di un nuovo conflitto che sposterebbe il campo di battaglia ucraino nelle profondità di oceani, Mediterraneo e mar Baltico?

Curiosando in armeria ci siamo imbattuti nella Mann, una minuscola pistola a percussore lanciato degli anni Venti del secolo scorso. È piccola come tante 6,35, ma camerata per un calibro ben più prestante: il 7,65 Browning.

È di qualche anno più avanti, precisamente il 1948, l’anno di fondazione della Fausti. L’azienda di Marcheno (Bs) festeggia quindi nel 2023 il suo 75esimo anniversario: ne ripercorriamo la storia, che attraversa tre generazioni.

Il modello Thomas, costruito da Fabio Zanotti – valente artigiano e geniale inventore – in non più di dieci esemplari, rappresenta una delle più alte espressioni dell’artigianato di pregio italiano.

E inoltre, su Armi Magazine novembre 2023, la rubrica ‘Questione di legge’, le “ricette” di ricarica per il 6,5×55 Se, un raffinato sovrapposto realizzato dalla Merkel nel 1939, i nuovi auricolari Predator Pro+ di Grizzly Ears e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.