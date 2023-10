Sig Sauer Cross Prs calibro 6,5 Creedmoor, il test a fuoco

La Cross di Sig Sauer Cross Prs è una carabina bolt action con cui la Casa americana apre le porte al tiro sportivo a lunga distanza.

La sigla Prs deriva dalla nuova disciplina che sta conquistando sempre più tiratori, anche in Italia. La nuova Sig Sauer Cross Prs ha carcassa e calcio in acciaio anziché in lega leggera, mentre la canna è di tipo pesante.

In questo modo il peso risulta raddoppiato rispetto alla Cross standard, con la conseguenza di una maggior stabilità e di un’ancor migliore precisione sul bersaglio.

Dove trovare la prova della Sig Sauer Cross Prs

Troverete la prova completa nel numero di Armi Magazine di novembre 2023, disponibile dal 13 ottobre sia in edicola sia online in versione digitale.

Sig Sauer Cross Prs cal. 6,5 Creedmoor

Produttore : Sig Sauer , Usa

: , Usa Distributore : Bignami , Ora (Bz), tel. 0471 803000

: , Ora (Bz), tel. 0471 803000 Modello : Cross Prs

: Cross Prs Tipo : carabina a ripetizione manuale

: carabina a ripetizione manuale Calibro : 6,5 Creedmoor (disponibile anche .308 Winchester)

: 6,5 Creedmoor (disponibile anche .308 Winchester) Funzionamento : otturatore girevole-scorrevole a tre tenoni

: otturatore girevole-scorrevole a tre tenoni Caricatore : tipo Aics bifilare a presentazione singola da 10 colpi

: tipo Aics bifilare a presentazione singola da 10 colpi Canna : 610 mm (24 pollici), volata 23 mm filettata (5/8-24), rigatura 5R con passo di 1:8”

: 610 mm (24 pollici), volata 23 mm filettata (5/8-24), rigatura 5R con passo di 1:8” Scatto : in due tempi

: in due tempi Sicura : manuale ambidestra tipo Ar15

: manuale ambidestra tipo Ar15 Mire : slitta Picatinny sulla sommità della carcassa per il montaggio di ottiche

: slitta Picatinny sulla sommità della carcassa per il montaggio di ottiche Materiali : astina in lega leggera; carcassa, canna, otturatore e calcio in acciaio; impugnatura in polimero

: astina in lega leggera; carcassa, canna, otturatore e calcio in acciaio; impugnatura in polimero Lunghezza totale : da 905 a 1.130 mm

: da 905 a 1.130 mm Peso : 6,44 kg

: 6,44 kg Classificazione : arma da caccia

: arma da caccia Prezzo: 5.259 euro

