Armi Magazine ottobre 2022 è in edicola!

Armi Magazine ottobre 2022 vi aspetta in edicola dal 15 settembre, sempre ricco di novità e curiosità. In copertina spicca il Benelli 828 U Best Steel Limited Edition in calibro 12, la prima serie limitata della Casa urbinate per il suo iconico sovrapposto

Tra le altre prove a fuoco più interessanti, possiamo segnalare: Sig Sauer Mpx K cal. 9×19, Unique Alpine Jpr-1 Nordland cal. .308 Winchester, Taurus 856 Ultra-Light cal. .38 Special +P, Remington 700 Ltr 5R cal. .308 Winchester, Tanfoglio Stock III Pro cal. 9×19 e Cz 457 Synthetic cal. .22 Lr. Spazio all’attualità con la Corte di Cassazione che torna a occuparsi della custodia diligente delle armi, e con due ulteriori approfondimenti: il primo sull’istituto della difesa legittima e il secondo sulla normativa che regola il possesso/detenzione di munizioni ricaricate da privati. Spazio alla ricarica con l’accuratizzazione del .223 Remington e con un calibro sempre più diffuso nelle gare Extra Long Range, ovvero il .408 CheyTac. Abbiamo più volte definito il cronografo “il migliore amico dei ricaricatori” e, assieme a un manuale di ricarica completo e affidabile, lo è davvero: proprio per questo motivo, illustriamo – passo dopo passo – come misurare le velocità con un cronografo digitale. Curiosando in armeria ci si può imbattere in una tascabile in 7,65 Browning che negli anni Settanta si proponeva come valida alternativa alle più elitarie Walther Pp/Ppk: l’Astra Constable. Semiautomatica in 5,45×18 mm e nata per compiere le operazioni clandestine, la Pistolet Samozaryadnyj Malogabaritnyj (Psm) s’intreccia con quella dei servizi segreti militari russi e arriva fino a oggi. Sempre a proposito di semiautomatiche, ne presentiamo alcuni esemplari, adottati dalle Forze armate cinesi e utilizzati per operazioni di sicurezza nazionale nel territorio della Repubblica popolare cinese e (anche) in varie aree di crisi. Abbiamo preso in esame una doppiettina Auguste Francotte in calibro .410 magnum costruita nel 1937, ed è impossibile non restare affascinati dalle magistrali proporzioni di ogni sua singola componente. E ancora, su Armi Magazine ottobre 2022, la rubrica ‘Questione di legge’, l’analisi della Morini Cm 200Ei cal. 4,5 mm (con un’app dedicata all’allenamento e a controllare alcuni parametri di regolazione dello scatto elettronico), una vetrina sul nuovissimo Beretta 687 Silver Pigeon V e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.