Beretta 687 Silver Pigeon V, il nuovo fucile sovrapposto di Beretta

Quando arrivano da lassù le notizie non passano mai sotto silenzio, anche se è il 3 agosto e la gente ha la testa alle vacanze: ma né i cacciatori né gli appassionati di armi possono perdersi l’anteprima del nuovo fucile sovrapposto di Beretta annunciato nelle scorse ore.

Ecco dunque il Beretta 687 Silver Pigeon V, costruito sulla classica bascula in acciaio del 680 (chiusura con spalline trapezoidali e doppia spina conica) la cui estetica è stata rinnovata; Beretta ha infatti deciso di realizzare l’incisione con una tecnologia laser a cinque assi, impreziosita da particolari battifondi che nelle aree in bassorilievo creano un contrasto decisamente intrigante; in questo modo risaltano ancora di più i motivi floreali che decorano petto e seni di bascula, chiave d’apertura, perni e sgancio dell’astina.

La seconda novità riguarda i legni, ora di classe 3 e trattati con una finitura lucida che protegge da pioggia e umidità; nella versione da caccia è in legno anche in calciolo, in gomma invece nella versione da sporting. Tra i due modelli cambiano anche la lunghezza delle canne in acciaio trilegato Steelium optima bore hp (71 e 76 centimetri per la versione da caccia; 76 e 81 centimetri per lo sporting; camera sempre 76 millimetri) con doppio cono di raccordo da 80 millimetri, gli strozzatori Optima choke hp compatibili con munizioni in acciaio (interni per la caccia; esterni per lo sporting) e la bindella superiore finestrata (6×6 millimetri per la caccia; 10×8 millimetri, con possibilità di montare un mirino intermedio, per lo sporting); in entrambi casi è dotata di zigrino antiriflesso e mirino sferico in acciaio.

Color oro il monogrillo; il suo selettore si trova all’interno del cursore della sicura: è sufficiente un movimento semplice per selezionare la canna con cui esplodere il primo colpo. È personalizzabile anche la piega del calcio a pistola (35/55 e 38/60, anche in versione regolabile B-Fast e anche per mancini); il prezzo finale dell’arma s’attesta a 3.999 euro sia in calibro 12 sia in calibro 20.

