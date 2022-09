Europei di tiro a segno 25 e 50 metri, il programma

La Polonia ospita gli Europei di tiro a segno 25 e 50 metri: in palio i titoli continentali e otto carte olimpiche.

Dopo le gare junior nelle quali l’Italia ha vinto cinque medaglie, gli Europei di tiro a segno 25 e 50 metri in corso a Wroclaw entrano nella fase più intensa: oltre ai titoli continentali sono infatti in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024; ne saranno assegnate otto, due per ogni gara individuale. L’Italia del tiro a volo ne ha già ottenute due, una nel trap femminile e una nello skeet maschile.

Il programma delle finali

Mercoledì 14 settembre

11.00 Pistola 25 metri donne

Pistola 25 metri donne 17.00 Pistola rapida 25 metri uomini

Pistola rapida 25 metri uomini 19.00 Carabina 50 metri 3 posizioni uomini

Giovedì 15 settembre

13.30 Pistola rapida 25 metri mixed team

Pistola rapida 25 metri mixed team 17.00 Carabina 50 metri 3 posizioni donne

Venerdì 16 settembre

11.00 Pistola 25 metri donne a squadre

Pistola 25 metri donne a squadre 12.45 Carabina 50 metri 3 posizioni mixed team

Carabina 50 metri 3 posizioni mixed team 18.30 Carabina 50 metri a terra mixed team

Sabato 17 settembre

12.15 Carabina 50 metri 3 posizioni uomini a squadre

Carabina 50 metri 3 posizioni uomini a squadre 16.45 Carabina 50 metri 3 posizioni donne a squadre

Carabina 50 metri 3 posizioni donne a squadre 19.15 Pistola rapida 25 metri uomini a squadre

La nazionale italiana: i convocati

Carabina

Uomini : Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Simon Weithaler

: Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Simon Weithaler Donne: Sofia Ceccarello, Nicole Gabrielli, Barbara Gambaro

Pistola

Uomini : Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella

: Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella Donne: Sara Costantino, Chiara Giancamilli, Maria Varricchio, Margherita Brigida Veccaro

