Armi nel cinema, la dichiarazione di Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, attore e proprietario della Seven Bucks Production, entra nella discussione sulle armi nel cinema con un impegno preciso.

Nei film e negli show prodotti dalla Seven Bucks Production non saranno più usate armi reali: è l’impegno di Dwayne Johnson che entra così nella discussione sulle armi nel cinema dopo l’incidente mortale sul set di Rust. Intervistato da Elizabeth Wagmeister di Variety alla presentazione di Red Notice (dal 12 novembre su Netflix), Johnson ha assicurato che d’ora poi userà e farà usare «rubber gun», alla lettera «pistole di gomma»; e che pretenderà il rispetto di questa regola su qualsiasi set in cui lavorerà. Non lo preoccupano le eventuali spese necessarie a far sì che lo spettatore non si accorga di star guardando un’arma finta.

Oltre che come produttore ed ex wrestler, Johnson è noto anche (o forse soprattutto) come attore; negli ultimi anni ha recitato in Jumanji – Benvenuti nella giungla, Jumanji – The Next Level e Fast & Furious – Hobbs & Shaw.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.