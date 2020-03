Assemblea ordinaria delle sezioni Tsn: Uits autorizza slittamento

Scivola avanti il termine per l’assemblea ordinaria delle sezioni Tsn.

Ci sarà tempo fino al 30 giugno per convocare l’assemblea ordinaria delle sezioni Tsn. Dopo aver sospeso gare federali, raduni, riunioni e attività istituzionale, l’Uits deroga quindi allo statuto che fissa l’assemblea ai primi quattro mesi dell’anno solare. Ci saranno dunque sessanta giorni in più per approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relativa relazione tecnica di gestione. L’Uits ha deciso di non vincolare le sezioni di tiro a segno a una scadenza ordinaria, difficile da gestire nell’emergenza: non tutti sono in grado di riunirsi in videoconferenza, come previsto esplicitamente dalle norme.

