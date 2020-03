Corsi online di Conarmi: da domani le Pillole

Prendono il via i corsi online di Conarmi: le Pillole rendono meno amari i giorni di distanziamento sociale cui ci costringe l’emergenza sanitaria.

Dal 1° aprile c’è un modo in più per far scivolar via queste lunghe settimane di isolamento sociale: lo studio della traiettoria, dietro la videocamera Michele Frisia, inaugura i corsi online di Conarmi che proseguiranno venerdì 3 aprile con le raccomandazioni ai titolari di porto d’armi. Nei giorni successivi Adele Morelli approfondirà anche facoltà e limiti cui è legata la licenza di porto d’armi. A lei e a Frisia, che parlerà anche di storia della balistica, pressione e impatto col bersaglio, si aggiungerà Jacopo Pellini più direttamente concentrato sulla tecnica. Le sue prime Pillole saranno dedicate alla chiusura delle armi, ai sistemi di ripetizione del colpo e ai componenti della cartuccia.

Ogni pillola, di circa 10-15 minuti, sarà disponibile sul canale YouTube di Conarmi solo per un giorno. Per ottenere il link diretto è sufficiente iscriversi alla newsletter di Conarmi o scrivere a simona@conarmi.org, indirizzo cui è possibile anche rivolgere richieste o suggerimenti. Dopo ogni Pillola, Conarmi invierà una e-mail con gli approfondimenti e la data della lezione successiva. Appuntamento quindi a domani: lo studio della traiettoria (fisica, tiro, ricostruzione forense) aprirà ufficialmente i corsi online di Conarmi.