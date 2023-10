Conarmi e Pintails stanno lavorando a Eos Show 2024, la fiera delle armi in programma a Verona dal 17 al 19 febbraio 2024.

Sulle apposite linee di tiro la Uits organizzerà prove e soprattutto gare di pistola e carabina ad aria compressa: sarà di sicuro uno degli aspetti più apprezzati di Eos Show 2024, la fiera delle armi e della caccia in programma a Veronafiere dal 17 al 19 febbraio 2023. Tecnici, atleti e dirigenti di Uits e Fitav racconteranno inoltre come si stanno preparando a Parigi 2024.

Rispetto all’edizione precedente gli spazi saranno ancor più razionalizzati. Il baricentro della fiera sarà sempre piazzato tra i padiglioni 11 e 12; aumenterà però l’importanza del 10, che ospiterà le federazioni sportive, le associazioni venatorie e l’area per le esibizioni. Saranno inoltre perfezionati anche ingressi, servizi, reception, parcheggi e zone ristoro.

Eos Show 2024 è organizzata da Conarmi e Pintails, da mesi al lavoro per migliorare l’esperienza dei visitatori che potranno partecipare a eventi culturali e spettacoli (palinsesto in via di definizione) e sfruttare le moltissime occasioni d’incontro.

Oltre che agli appassionati d’armi e ai cacciatori, ampio spazio sarà dedicato anche ai pescatori. Chi desiderasse già da adesso informazioni ulteriori può consultare il sito ufficiale della fiera, sul quale è attivo anche un servizio di chat istantanea.

