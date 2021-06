Asta di armi storiche: con Hermann Historica all’incanto 999 lotti

Hermann Historica 2021 – Fine antique and modern firearms è il titolo dell’asta di armi storiche che Hermann Historica ha in programma – esclusivamente on line per il 23 giugno, con inizio alle ore 10.

È un’ottima occasione per i collezionisti e per chi vuole immergersi nel passato o anche solo sognare un po’: Fine Antique and Modern Firearms si svolgerà solo in Rete, sul sito della casa d’aste, a causa delle ben note restrizioni a causa del Covid-19, e metterà all’asta ben 999 lotti.

Ma vediamo quali gioielli compongono i 999 lotti che andranno all’asta il 23 giugno, a comporre un percorso che conduce dai fucili a ruota alle armi semiautomatiche e automatiche passando per l’acciarino.

999 offerte per tutti gli appassionati

Nel catalogo di quest’asta di armi storiche di Hermann Historica trovano infatti spazio, solo per citare alcuni pezzi, i primi fucili a ruota libera come un meraviglioso “Müller” di Georg von der Fecht di Berlino. Ci sono poi fucili a pietra focaia e a percussione tedeschi, boemi e americani, e oltre 100 pistole a pietra focaia e a percussione e revolver, realizzati da rinomati produttori di armi come LeRoy di Parigi, Erttel di Dresda, Ketland di Londra, o Griottier di Lüttich, Blisset di Liverpool, Guiasola di Eibar, Chapelle di St. Étienne, e un buon numero di Colt.

Spostandoci verso il XX secolo, si possono trovare molti fucili a retrocarica, a partire dalla Guerra civile americana, fucili Mauser, pistole Luger, Frist, Colt, Walther, Webley e Mac, ma anche revolver della Seconda guerra mondiale per finire con le moderne pistole da tiro come le svizzere Sig P210.

Per l’appassionato di caccia ci sono i paralleli, i sovrapposti e anche Drilling e semiautomatici di Blaser, FN, Franchi e Sauer, e persino fucili di Mannlicher-Schoenauer, Steyr, Voere ed Heckler &Koch.

Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti… e per tutte le tasche: clicca qui per dare un’occhiata ai lotti di Hermann Historica. Per chi avesse la possibilità i lotti saranno in visione dal 16 al 19 giugno, nella sede della casa d’asta a Monaco.