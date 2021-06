Nighthawk Korth Vintage, il revolver da collezione

Il Nighthawk Korth Vintage è un revolver da collezione in soli venti pezzi, con canna da 10 o 15 centimetri.

La particolare colorazione di fusto e canna è il tratto distintivo del Korth Vintage, il revolver da collezione di Nighthawk Custom in edizione limitata. Nighthawk l’ha infatti realizzato in soli venti esemplari, dieci con canna da 101 millimetri e altrettanti con canna da 152 millimetri. Finemente lucidato, il tamburo ospita sei colpi .357 Magnum. La tacca di mira regolabile in alzo e deriva è utilizzabile in co-witness con la mira frontale in oro 18 carati.

L’impugnatura in legno di noce turco intagliato e il medaglione in oro arricchiscono un’arma brillante in ogni dettaglio. Nighthawk Custom non ha reso noto il prezzo al pubblico.

1 di 4

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.