Atc, nel cda entra il generale Luca Goretti

Il generale Luca Goretti, già Capo stato maggiore dell’Aeronautica, è entrato nel cda della brianzola Atc (Armi tattiche custom), ora al 100% di proprietà di Genenta Science, società quotata al Nasdaq di New York e attiva nei settori strategici del biotech, della difesa e dello spazio.

Nuovo ingresso nel board di Atc, azienda brianzola i cui prodotti abbiamo provato in più occasioni (la Alligator in .338 Lapua Magnum e in .308 Winchester): a fianco di Marco Spiga, Mattia Berardinetti e Gioacchino Specchi, arriva una figura di spicco come il generale Luca Goretti, Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare italiana dal 28 ottobre 2021 al 10 maggio 2025.

Nuovi scenari

Risale a gennaio il primo passo della recente evoluzione di Atc, che detiene licenze di controllo delle esportazioni Uama e SeRNI, qualifiche Nato e autorizzazione del ministero della Difesa italiano (le sue piattaforme sono utilizzate da unità delle forze speciali e includono sistemi collaudati in combattimento): all’inizio dell’anno Genenta, azienda biotech quotata al Nasdaq, si ha acquisito il 19,5% della società.

L’acquisizione era la prima azione successiva all’ingresso in Genenta della Fondazione Praexidia, co-fondata da Pierluigi Paracchi (già fondatore di Genenta), una fondazione di diritto privato che riunisce figure di primo piano delle istituzioni governative e delle forze armate; in seguito all’ingresso di Praexidia, Genenta Science (azienda creata in seno al San Raffaele per la ricerca oncologica) ha avviato la trasformazione in Saentra Forge per affiancare alle biotecnologie anche settori strategici come la difesa, l’aerospazio e le tecnologie italiane legate alla sicurezza nazionale.

Il futuro di Atc

Il passaggio al 100% a Genenta segna una svolta epocale per Atc che prevede di ricevere nei prossimi anni finanziamenti per un totale di 5,1 milioni di euro in diverse tranche basate sulle prestazioni.

Nel 2026 Atc prevede un fatturato di circa 4 milioni di euro, che secondo il management saliranno a circa 9 milioni di euro entro il 2027.