Coppa del mondo di tiro: a Hangzhou ancora nessuna medaglia per l’Italia

Dopo sette finali delle quindici in programma la tappa cinese della Coppa del mondo di tiro 2026 non ha regalato medaglie alla nazionale italiana.

A circa metà corsa per l’Italia la tappa cinese della Coppa del mondo Issf di tiro a segno e a volo (fino al 28 si spara a Hangzhou) non può dirsi indimenticabile: dopo sette finali delle quindici in programma il medagliere è ancora vuoto.

Andato male lo skeet (Niccolò Sodi, primo alla fine del turno di qualificazione, ha chiuso sesto; Martina Marruzzo è rimasta fuori dalle prime otto posizioni), le speranze s’appuntano sulle tre finali di trap, nelle quali competeranno Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo, Martina Grioni, Alessia Iezzi ed Erica Sessa, e sulla gara maschile di pistola 10 metri, la disciplina di Federico Maldini, Paolo Monna e Gabriele Villani

I vincitori

Carabina ad aria 10 metri

Uomini: Sheng Lihao (Chn, 253.9)

Pistola ad aria 10 metri

Donne : Yao Qianxun (Chn, 243.6)

: Yao Qianxun (Chn, 243.6) Mixed team: Cina 1 (Yao-Hu, 488.4)

Pistola rapida 25 metri

Uomini: Oliver Geis (Ger)

Carabina 50 metri tre posizioni

Donne: Seonald McIntosh (Gbr)

Skeet

Uomini : Rashid Saleh M.A. Al-Athba (Qat, 35)

: Rashid Saleh M.A. Al-Athba (Qat, 35) Donne: Kimberly Rhode (Usa, 34)

Il medagliere

Cina: 9 (3 ori, 3 argenti, 3 bronzi) Germania: 2 (1 oro, 1 argento) Usa: 2 (1 oro, 1 argento) Gran Bretagna: 1 (1 oro) Qatar: 1 (1 oro) Spagna: 1 (1 argento) India: 1 (1 argento) Iran: 1 (1 bronzo) Corea del Sud: 1 (1 bronzo) Norvegia: 1 (1 bronzo) Svezia: 1 (1 bronzo)

Il programma delle prossime finali

Sabato 25 luglio

14.30 Carabina ad aria 10 metri donne

Domenica 26 luglio

13.00 Carabina 50 metri tre posizioni uomini

Carabina 50 metri tre posizioni uomini 15.30 Pistola ad aria 10 metri uomini

Lunedì 27 luglio

12.45 Pistola 25 metri donne

Pistola 25 metri donne 16.15 Trap donne

Trap donne 17.45 Trap uomini

Martedì 28 luglio

12.00 Carabina ad aria 10 metri mixed team

Carabina ad aria 10 metri mixed team 16.15 Trap mixed team

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.