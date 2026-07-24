Coppa del mondo di tiro: a Hangzhou ancora nessuna medaglia per l’Italia

Dopo sette finali delle quindici in programma la tappa cinese della Coppa del mondo di tiro 2026 non ha regalato medaglie alla nazionale italiana.
A circa metà corsa per l’Italia la tappa cinese della Coppa del mondo Issf di tiro a segno e a volo (fino al 28 si spara a Hangzhou) non può dirsi indimenticabile: dopo sette finali delle quindici in programma il medagliere è ancora vuoto.
Andato male lo skeet (Niccolò Sodi, primo alla fine del turno di qualificazione, ha chiuso sesto; Martina Marruzzo è rimasta fuori dalle prime otto posizioni), le speranze s’appuntano sulle tre finali di trap, nelle quali competeranno Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo, Martina Grioni, Alessia Iezzi ed Erica Sessa, e sulla gara maschile di pistola 10 metri, la disciplina di Federico Maldini, Paolo Monna e Gabriele Villani
I vincitori
Carabina ad aria 10 metri
- Uomini: Sheng Lihao (Chn, 253.9)
Pistola ad aria 10 metri
- Donne: Yao Qianxun (Chn, 243.6)
- Mixed team: Cina 1 (Yao-Hu, 488.4)
Pistola rapida 25 metri
- Uomini: Oliver Geis (Ger)
Carabina 50 metri tre posizioni
- Donne: Seonald McIntosh (Gbr)
Skeet
- Uomini: Rashid Saleh M.A. Al-Athba (Qat, 35)
- Donne: Kimberly Rhode (Usa, 34)
Il medagliere
- Cina: 9 (3 ori, 3 argenti, 3 bronzi)
- Germania: 2 (1 oro, 1 argento)
- Usa: 2 (1 oro, 1 argento)
- Gran Bretagna: 1 (1 oro)
- Qatar: 1 (1 oro)
- Spagna: 1 (1 argento)
- India: 1 (1 argento)
- Iran: 1 (1 bronzo)
- Corea del Sud: 1 (1 bronzo)
- Norvegia: 1 (1 bronzo)
- Svezia: 1 (1 bronzo)
Il programma delle prossime finali
Sabato 25 luglio
- 14.30 Carabina ad aria 10 metri donne
Domenica 26 luglio
- 13.00 Carabina 50 metri tre posizioni uomini
- 15.30 Pistola ad aria 10 metri uomini
Lunedì 27 luglio
- 12.45 Pistola 25 metri donne
- 16.15 Trap donne
- 17.45 Trap uomini
Martedì 28 luglio
- 12.00 Carabina ad aria 10 metri mixed team
- 16.15 Trap mixed team
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