La Cabot Guns Insurrection con finitura Vintage Classic

Alle ormai canoniche acciaio opaco e Dlc nera Cabot Guns aggiunge una terza finitura per la pistola 1911 Insurrection: nasce così la variante Vintage Classic.
Nel 2023 l’Insurrection coincise con l’esordio di Cabot Guns nel mondo delle pistole 1911 bifilari, arricchito poi dall’Apocalypse e dalla Serenity Max: alle due finiture iniziali, acciaio opaco e Dlc nera, adesso se ne aggiunge una terza, la Vintage Classic, che fa salire il prezzo a 6.490 dollari.
Restano due le lunghezze disponibili (la canna, ported oppure filettata, misura 5″ nella Government, 4,25″ nella Commander: nel sistema decimale fanno rispettivamente 127 e 108 millimetri); ai due caricatori di 17 colpi calibro 9×19 millimetri se ne può aggiungere un terzo, opzionale, di 20.
Dotata di un grilletto che si sgancia con l’applicazione di una forza di 1.587 grammi, nella versione Vintage Classic l’Insurrection (1.190 grammi il peso) si completa con una mira frontale in fibra ottica.
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