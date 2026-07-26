Valentina Turisini eletta presidente dell’Uits sportiva

In attesa che le Camere convertano in legge il decreto 108/26, l’assemblea dell’Uits ha eletto Valentina Turisini presidente della componente sportiva.

Rischia di essere il mandato più breve della storia nazionale, visto che l’emendamento Mollicone approvato alla Camera nel corso della conversione del decreto 108/26 dispone che l’assemblea debba tenersi dopo l’approvazione del nuovo statuto e che «le procedure eventualmente indette o espletate» prima di allora «non producano effetti»: in attesa che il Senato si pronunci su questo passaggio e decida se farlo diventare legge, l’Uits ha eletto Valentina Turisini presidente della componente sportiva – dopo la riforma tocca al governo nominare il vertice di quella istituzionale, che tiene per sé la rappresentanza legale dell’ente.

Dopo aver ottenuto il 37,74% al primo turno, Turisini ha vinto al ballottaggio, nel quale ha sconfitto (59,48% vs 40,52%) Elena Anna Sportelli e dal quale era rimasto escluso l’ex commissario straordinario Igino Rugiero.

Non tutto è stato morbido, il passaggio successivo ha ufficializzato che le sezioni Tsn (delle 258 aventi diritto ne erano presenti 191, tutte collegate da remoto) hanno intenzione di combattere: anche se il presidente dell’assemblea e il notaio avevano comunicato che ci si sarebbe dovuti limitare a eleggere la sola carica apicale, si è votato anche per il rinnovo del consiglio direttivo, dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, dei revisori dei conti.

Presidente

Valentina Turisini

Consiglieri

Giulio Orlandini

Riccardo Finocckì

Luca Stefanini

Engelbert Zelger

Marco Gasparini

Flavia Di Lauro

Tiziana Ferrando

Roberta Formisano

Atleti

Andrea Liverani

Livia Cecagallina

Susanna Ricci

Tecnici

Stefano Alviti

Revisori dei conti

Federico Loda (effettivo)

Laura Tolini (supplente)

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